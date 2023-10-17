Muş’un Varto ilçesine bağlı Taşçı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Turabi Yoloğlu, doğadan topladığı kurumuş ağaçları ve taşları sanat eserine dönüştürüyor.

Hayvanlarını otlatırken doğada gördüğü ağaçlarla yüzlerce hayvan figürü ve süs eşyası yaptığını belirten Turabi Yoloğlu, şimdi ise taşlara şekil vererek sanat eserine dönüştürdüğünü aktardı. Yoloğlu, "23 yıldır heykel yapıyorum, şimdiye kadar yüzlerce eser yaptım. Bir atölyem yok, hatta yaptığım eserleri muhafaza edecek yerim bile yok. O yüzden yaptığım birçok heykel ve objeyi eş dosta hediye ettim. Ben genelde doğada bulduğum kurumuş ağaçları ve şekillenebilecek taşları şekillendiriyorum. Taşa şekil vermeyi, heykele dönüştürmeyi daha çok seviyorum çünkü doğada istediğim ağacı bulamıyorum, canlı bir ağacı da ben kesinlikle kesmem. Benim bir atölyem yok, öyle her çeşit araç gerecim de yok. Heykeli bir çekiç ve bir murçla yapıyorum" dedi.

Yoloğlu, bir gün sergi açma hayali olduğunu da sözlerine ekledi.