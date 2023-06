Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında, Atatürk Üniversitesi Proje Destek ve Koordinasyon Ofisi tarafından koordine edilen ve yürütücülüğünü Prof. Dr. Selda Örs’ün yaptığı Ufuk Avrupa “Science from Nature to your Table / Doğadan Sofraya Bilim” projesinde yapılan ön etkinlikler ile farklı okullardan öğrenciler Atatürk Üniversitesinin araştırma merkezlerine ve farklı bilim noktalarına ziyaretlerde bulundular.

Bu yıl 29-30 Eylül 2023 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Kampüsünde kutlanacak olan Avrupa Araştırmacılar Gecesi (European Researcher’s Night) ana etkinliği öncesinde düzenlenen gezilerde Atatürk Üniversitesinin bölgede öncülük ettiği bilimsel liderlik doğrultusunda özellikle küçük yaşlardaki çocuklara bilimin ulaşılabilirliği ve aslında her yerde ve her imkânda bilim yapılabilirliği konusunda eğlendirici ve öğretici etkinliklerle bilgi verildi.

Geziler Vesilesiyle Öğrencilerin Bilimle Buluşması Sağlanıyor

Bu maksatla Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle Erzurum’da farklı okullardan ilk ve orta öğretim okulu öğrencileri, Atatürk Üniversitesinin akademik yetkinlik ve farklı ilgi ve bilim alanlarına kapı açan vizyoner oluşumları ile buluşturuldu.

Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite olma yolunda attığı adımların meyvesi olan Buz Müzesi, Biyoçeşitlilik Müzesi, Su Ürünleri Alabalık Tesisleri, Doğu Anadolu Gözlem Evi, (DAG) Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı birimler ile Erzurum Teknik Üniversitesinde bulunan Mucit Park’ın ziyaretleri süresince geleceğe yatırımın en temel noktası olan öğrencilerin bilimle buluşması, aynı zamanda da eğlenmesi bilimin sıkıcı bir konu olduğuna dair oluşan yanlış algının da değişmesine vesile oluyor.

Etkinlik, 29-30 Eylül 2023 Tarihinde Avrupa ile Aynı Anda Yapılacak

Avrupa Birliği ve Atatürk Üniversitesinin iş birliği ile iki yıl süreyle yürütülecek olan projede etkinliklerin düzenlenmesinde görev alan Prof. Dr. Ertan Yıldırım ve Prof. Dr. Nurinisa Esenbuğa’nın eşlik ettiği ziyaretlere, öğrencilerin gezileri güzel hatırlamaları adına Atatürk Üniversitesi Proje Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Serkan Yıldırım da refakat etti.

Atatürk Üniversitesinin böylesine bir projeyi bölgeye getirmesinin ve tüm imkanlarını şehirdeki öğrenciler için kullanmasının Erzurum adına önemli bir gelişme olduğunu belirten Doç. Dr. Serkan Yıldırım, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti. Tüm Erzurum halkının davetli olduğu 29-30 Eylül 2023 tarihinde Atatürk Üniversitesi kampüsünde tüm Avrupa ile aynı anda kutlanacak olan Araştırmacılar Gecesinde bilim insanlarının katılacağını vurgulayan Yıldırım, yapılan çalışmaların ve günlük hayatımızdaki olayların arkasındaki bilimsel gerçeklerin doğadan sofraya gelene kadar gözler önüne serileceğini aktardı.