Doğanın etkileyici ve insanlara ilham verici güzelliğini resmeden Korkut, ustalıkla oluşturduğu eserleriyle sanatseverlere farklı perspektifler sunuyor.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sevgi Bayram Korkut’a ait “Doğadan” başlıklı kişisel resim sergisi, çevrim içi olarak Düzce Üniversitesi internet sitesi sanal sergi platformunda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Düzce Üniversitesi öğretim görevlisi Sevgi Bayram Kurkut’un Doğadan sergisi sanan olarak gezilebilecek.

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