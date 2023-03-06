Kırşehir’de, deneyim ve ustalığını el becerisi ile birleştiren zanaatkar, doğadan elde ettiği malzemeleri sanata çeviriyor.

Kırşehir’de, deneyim ve ustalığını el becerisi ile birleştiren zanaatkar, doğadan elde ettiği malzemeleri sanata çeviriyor.

Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Külliyesi yanında açılan Zanaatkarlar Çarşısında çalışma yürüten Sercan Bayram, 2017 Yılında geldiği memleketinde Ahilik Teşkilatlanmasında yer alan 32 meslek gurubundan bir tanesi Çömlekçiliği yaşatmayı hedefliyor. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Sanatları Bölümünü bitiren Sercan Bayram, Ahilik Teşkilatlanmasında var olan ve ölmeye yüz tutmuş bir mesleği yaşatmanın da gururunu yaşıyor.

"Toprak Analizleri yaparak çalışma yürütüyor"

İç Anadolu Bölgesinin verimli toprak yapısına sahip olduğunu aktaran Bayram, "Kırşehir’in toprağı da Avanos ve Nevşehir toprağı kadar değerli. Toprak analizlerimizi sürekli yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaları da Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduk. Çalışmalarımız sonrası da Kültür Bakanlığı Sanatçısı unvanını aldık" dedi.

"Plastik yerine katkısız toprak"

Evrenselleşen dünyada insanların plastik ürünler yerine katkı maddesiz ürünlerin kullanımlarını tercih ettiğini aktaran Bayram, "Doğadan almakta olduğumuz kil ve çamuru kullanılabilir madde ve materyale çeviriyoruz. Şehir halkı ve bizlerde bu durumdan gayet memnunuz. Mutfak ürünlerine ağırlık vermekteyiz. Eskiye dayanıklı çanak çömlek üretimleri yapmaktayız” diye konuştu.