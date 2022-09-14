Kayseri’nin Hacılar ilçesinde dağlık alanda bisikletiyle kaza yaparak yaralanan genci, ekipler kurtardı.

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde dağlık alanda bisikletiyle kaza yaparak yaralanan genci, ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Ortaseki Mevkii’nde arkadaşıyla beraber bisiklet turuna çıkan M.M.H. (21), toprak yoldan aşağı indiği esnada dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan gencin arkadaşı, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı gencin yerini tespit eden ekipler, arazi araçları ile bulunduğu yere ulaştı. Boynundan ve kolundan yaralanan M.M.H., AFAD ekiplerinin de yardımı ile burada yapılan ilk müdahalesinin ardından UMKE aracıyla aşağıya indirildi. Ambulansa alınan talihsiz genç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı arkadaşının peşinden bisikletiyle gitti

Bu sırada M.M.H.’nin yanında bulunan arkadaşı da, bisikletiyle ambulansın peşinden giderek, arkadaşını yalnız bırakmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.