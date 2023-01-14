Burdur’da hafta içi yoğun kar yağışı olan yüksek kesimlerdeki yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Burdur’da hafta içi yoğun kar yağışı olan yüksek kesimlerdeki yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Burdur’da 3 gün süren yağışlı havalar sonrasında kış şartları daha da ağırlaştı. Yüksek kesimlerde yağan kar sonrası, doğada yaşayan hayvanların yemek bulmakta zorlanmaması için Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Soğuk havanın etkisiyle Kestel Dağı eteklerinde bulunan Aziziye köyü ve Bereket köyü yaylalarına ekipler tarafından yem bırakıldı.

Arazi araçlarıyla karlı ve çamurlu yolları aşarak yaban hayvanlarının yardımına koşmaya çalışan ekipler, yaz kış demeden yaban hayatını korumak için uğraş veriyor. Kar kalınlığının 70 santime ulaştığı bölgelerde bata çıka ilerleyerek birçok bölgeyi gezen doğa koruma personeli; bu işi gönülden yaptıklarını ve onlar için yaşam tarzına haline dönüştüğünü söyledi. Her bölgenin biyolojik yapısının farklı olduğu ve Kestel Dağı yaylarında daha çok tavşan, kuş, sincap, tilki gibi hayvanlar yaşadığı için buğday, arpa gibi yemler bırakan ekipler; Bucak ilçesindeki ormanlık alanlarda dağ keçileri yaşadığı için o bölgelere de yonca, saman balyası gibi yemler bıraktıklarını dile getirdiler.

Kış boyunca yemleme faaliyetine devam edecek olan Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, böylelikle doğada yaşayan hayvanların açlık yaşamamaları ve rahat bir kış geçirmeleri için tüm imkanlarını seferber edeceklerini bildirdi.