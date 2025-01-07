Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, park ve ormanlık alanlarda yer alan İran Çamı ile Mavi Servi ağaçlarının kozalaklarından elde ettiği tohumlardan fidan üretiyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin estetik, yeşil bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla kendi tesislerinde farklı türlerde fidan, çalı ve mevsimlik çiçek üretmeye devam ediyor.

Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, yeşil alanlarda yer alan İran Çamı ve Mavi Servi ağaçlarının kış aylarıyla birlikte dökmeye başladığı kozalakların içindeki tohumlardan fidan üretiyor.

İran Çamı ve Mavi Servi ağaçlarında olgunlaşıp yere temas etmesiyle birlikte harekete geçen ekipler, ormanlık alanda, ıslak ve nemli şekilde topladıkları kozalakları kurumaları için seralara seriyor. Kuruduktan sonra çatlamaya başlayan kozalaklar ekipler, tarafından canlı teste tabii tutuluyor.

Ekipler, canlı testte kozalaklardan çıkardıkları tohumları su çanağına boşaltıyor. Suyun yüzeyinde kalan boş tohumlar atıldıktan sonra altta çöken tohumların alınmasıyla üretim aşaması devam ediyor.

Canlı testi geçen tohumlar ekim torbalarına yerleştiriliyor. Bir yılın ardından daha büyük üretim torbalarına konulan ibreli ağaçlar, toprakla buluşturulmak üzere yurttaşlara, kamu kurumlarına, ilçe belediyelerine ücretsiz dağıtılıyor ve daha yeşil bir Diyarbakır için belirlenen alanlarda dikimi yapılıyor.

Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü ekipleri, dişbudak ve akçaağaç tohumlarını bu mevsimde; kentte refüj, kaldırım ve parklarda sıkça yer verilen çınar ağacı tohumlarını da sonbahar aylarında toplayarak üretimini gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Şilbe TOKİ Fidanlık Şefliğinde, farklı mevsimlerde yeşil alanlarda topladığı yapraklı ve ibreli ağaç tohumlarından yaklaşık 15 bin adet fidan üretiyor.