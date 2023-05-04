Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sürü halinde gezen leylekler drone ile görüntülendi.

Sivas’ta genelde evlerin çatılarında veya da direklerin tepelerine yuva kuran ve yuvalarda çift şekilde yaşamlarını devam ettiren leylekler bu kez sürü halinde görüntülendi. Şarkışla ilçesinde havadan da görüntülenen leylek sürüsü dikkat çekti. 20 yıldır fotoğrafçılık yapan doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, leyleklerin sürü halinde gezmesinin garip bir durum olduğunu ifade etti.

“Bunların bir arada gezmesi garip bir durum"

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 20 yıldır fotoğrafçılık yapan doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, leyleklerin bu mevsimde yuva yapmaları gerektiğini ama bu leyleklerin sürü halinde gezdiğini belirterek, “Buralar sulak bir alan olduğu için leyleklerin ve özellikle angut kuşlarının uğrak yeri oldu. Birkaç senedir gözlemliyorum, burada bayağı kuş çeşitliliği var. Buraya neredeyse kuş cenneti diyebilirim. Bana göre bunlar henüz eş tutmamış leylekler, uçuşları ve hareketleri onu gösteriyor. Şuan leyleklerin yuva yapma zamanları ama bunlar burada boş boş geziyor, muamelen gençler. Bu aylarda genelde çatılarda ve direklerde görürüz ama bende ilk kez arazide gezen leylek sürüsüne denk geldim, bunların bir arada gezmesi garip bir durum” dedi.