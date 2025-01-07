Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesinin yüksek kesimlerinde doğada özgürce yaşayan yılkı atları, havadan dron kamerasıyla görüntülendi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesi, doğanın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü, bölgedeki yılkı atlarının özgürce koştuğu ve grup halinde hareket ettiği etkileyici görüntüleri, "Ormanda sadece ağaçlar yok" temasıyla paylaştı.

Uzun zamandır bu kadar net şekilde görüntülenmeyen yılkı atları, bölgenin zengin doğal yaşamını bir kez daha hatırlattı. Doğal ortamlarında özgürce hareket eden atlar, izleyenlere görsel bir şölen sunarken, doğanın korunması ve yaban hayatının desteklenmesinin önemini de bir kez daha gündeme taşıdı.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yılkı atlarının bölgedeki ekosistemin önemli bir parçası olduğunu belirterek, bu tür görüntülerin doğanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Doğaseverler, paylaşılan bu görüntülere yoğun ilgi gösterdi.