Oltu Kaladibi Mahallesinde açan kurt kulağı çiçekleri meralarda görsel şölen oluşturuyor. Bilimsel adı Iris Iberica olan çiçek, Oltu ve çevre ilçelerinde kurt kulağı adıyla biliniyor.

Havaların yağmurlu olmasından dolayı doğada ot bitmeden kut kulağı çiçekleri açtı. Oltu Kaladibi Mahallesinde açan kurt kulağı çiçekleri meralarda görsel şölen oluşturuyor

Bilimsel adı Iris Iberica olan çiçek, Oltu ve çevre ilçelerinde kuzu kulağı bazı yörelerde "kurt kulağı" adıyla anılıyor. Oldukça yüksek sapı ve büyük çiçeğiyle dikkati çeken iris çiçekleri, hayat buldukları topraklarda göz kamaştıran görüntüler oluşturuyor.

Oltulu Öner Elibol, ‘Bugün arabamla seyir halindeyken kurt kulağı çiçeklerini fark ettim ve de arabamı durdurdum. Kurt kulağı çiçeklerini gördüm doğayı süslemişler güzel bir manzara’ dedi.