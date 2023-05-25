Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyarıda, doğada görülen yavru karaca ve geyiklere dokunulmaması gerektiği duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü, doğada bulunan yavru karaca ve geyiklerin alınmamasını istedi.

Yavru karaca ve geyiklerin annesiz sanılarak vatandaşlar tarafından alındığının belirtildiği açıkalamada, “İlimizde son günlerde geyik ve karaca yavrularının bulunduğuna dair ihbarlarda artış gözlemlenmektedir. Özellikle mayıs ve haziran aylarında doğada çok sayıda geyik ve karaca yavrusu bulunmaktadır. Vatandaşlarımız, anneleri yanında bulunmayan yaban hayvanlarını sahipsiz zannederek bulundukları ortamdan alıp Müdürlüğümüze getirmekte ya da haber vermektedirler. Ancak yaban hayvanlarına insan kokusunun sinmemesi için temas edilmemesi gerekmektedir. İyi niyetle de olsa annesinden koparılan karaca ve geyik yavrularını hayatta tutmak zorlaşmaktadır. Hiçbir anne yavrusunu terk etmez Sadece yiyecek bulmak için bir müddet yanından ayrılmaktadır. Bu sebeple doğada karşılaşılan geyik ve karaca yavrularının bulundukları ortamdan alınmaması, başka bir ortama nakledilmemesi, ayrıca köpek saldırılarından korunabilmesi için bu dönemde köpeklerin başıboş bırakılmaması, onların hayata tutunabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur” denildi.