Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bitkin halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Sekili Köyü’nde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin önleyici kolluk devriyesini yerine getirdiği sırada peçeli baykuş bulundu.

Yorgun olduğu gözlemlenen peçeli baykuş, bakımı ve tedavisinin yapılması amacıyla alınarak Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Tedavisi yapılacak olan Baykuş, tekrardan doğaya bırakılacak.