Körfez Belediyesi, saklı güzellikleri içerisinde barındıran köyler bölgesinde doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Köylerin doğal güzellikleri arasında yapılan yürüyüşe, Belediye Başkanı Şener Söğüt’te katılarak gençlerle bir araya geldi.

Körfez Belediyesi, Atatürk Anadolu Lisesi’nin öğrencilerini ve öğretmenlerini, Körfez’in gizli güzellikleri ile buluşturdu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’de doğa yürüyüşüne eşlik etti. Doğa yürüyüşü, Kutluca Mahallesi’nde bulunan tarihi Taşköprü’den başladı. Başkan Söğüt öğrencilere Tarihi Taşköprü hakkında detaylı bilgiler aktarırken, öğrenciler ise 2 bin yıllık tarihi olan Taşköprü’ye hayran kaldı. Yürüyüş, daha sonra zorlu parkurla devam etti. Çoban Geçidi boyunca gerçekleştirilen yürüyüş, köy içlerine yapılan ziyaretle de devam etti. Renkli görüntülerin de oluştuğu yürüyüş sonrasında öğrenci ile öğretmenlere çorba ve köfte ekmek ikramında bulunuldu. Ali Hocalar Köyü’nde tamamlanan yürüyüş sonrasında öğrenciler, etkinlik için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti.