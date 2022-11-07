Hakkari’nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, doğa yürüyüşünün ardında elma hasadına katıldılar.

Hakkari’nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, doğa yürüyüşünün ardında elma hasadına katıldılar.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir araya gelen 35 kişilik grup, ilçenin Akpınar köyüne hareket etti. Bölgede kahvaltı yapan dernek üyeleri, daha sonra köyün yüksek kesimlerindeki dağlarda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Doğa yürüyüşünü tamamlayan dağcı grup, daha sonra köy sakinleriyle beraber elma hasadına katıldılar. Elma hasadını yapan dağcılar, köyün içinde bulunan atlara binerek günün keyfini çıkardı.

Sadece dağa yürüyüşü değil elma hasadı da yaptıklarını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, “Bugün doğa yürüyüşü yaptıktan sonra elma hasadına katıldık. Çiftçilerimiz elma toplama konusunda sıkıntı yaşıyorlardı, bizde bu hafta farklı bir etkinlik yaparak yardım ettik. 26 kilometre yol aldıktan sonra 35 kişilik ekiple Akpınar köyünde elma toplama hasadı yaptık. Akşam saatlerinde ise at binerek keyifli bir gün geçirdik” dedi.

35 kişilik grupla doğa yürüyüşüne çıktıklarını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut da, “Bugün 35 kişilik ekiple 26 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyünde doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Sonra köyde bulunan çiftçilerle birlikte elma hasadına katıldık” diye konuştu.