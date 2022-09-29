Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatil yapan yaşlı çift çıktıkları doğa yürüyüşünde kaybolurken, yaşlı çifti Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri buldu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatil yapan yaşlı çift çıktıkları doğa yürüyüşünde kaybolurken, yaşlı çifti Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri buldu.

İngiltere’den Fethiye’ye tatile gelen ve Göcek Mahallesi’ndeki bir otelde konaklayan Avis Reynolds ve Rosalind Rosenberg çifti arkadaşlarına kısa bir doğa yürüyüşü yapacaklarını söyleyerek konakladıkları otelden çıktılar.

Saatler sonra arkadaşlarının dönmediğini fark eden turistler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Göcek Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ile beraber AFAT, AKUT ve İHA ekipleri de çalışmaları destekledi. Arama kurtarma ekipleri havanın kararması ile birlikte arama çalışmalarını bırakırken, sivil vatandaşlar ve Jandarma ekipleri ormanlık arazide arama faaliyetlerini sürdürdü. Jandarma ekipleri, yaşlı çiftin Gökçeovacık Mahallesi Bozburun Mevkiinde olduğunu tespit etti. 18 saat sonra kayıp karı kocaya ulaşıldı. İngiliz karı kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilirken, yapılan sağlık kontrolünün ardından çift konakladıkları otele götürüldü.