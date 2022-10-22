Elazığ’da doğa yürüyüşü için tarihi Harput Mahallesi’ne keşif turuna çıkan bir grup arkadaş, bitkin halde bir akbaba buldu.

Elazığ’da doğa yürüyüşü için tarihi Harput Mahallesi’ne keşif turuna çıkan bir grup arkadaş, bitkin halde bir akbaba buldu.

Elazığ’da doğa yürüyüşü için keşif turuna çıkan Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi ile Doğa Sporları Kulüp üyeleri, tarihi Harput Mahallesi’nde yol kenarında acı içinde kıvranan bir akbaba buldu. Bitkin düşen hayvanı fark eden Besra Özcan ve arkadaşları, akbabayı mahalle sakinlerinden aldıkları kutuya koyarak tedavi edilmesi için, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Bitkin düşen akbabayı fark eden Besra Özcan, "Doğa yürüyüşü için keşfe çıkarken kuşumuz hasta hasta yürüyordu. Uçamadığını anlayınca hemen aldık. Tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edeceğiz" dedi.