Erzurum’un Oltu ilçesi Gençlik Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Oltu Kaymakamlığı ve Oltu Belediyesi işbirliğiyle “Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü” düzenledi.

Gençlik Merkezi önünde toplanan yaklaşık 200 katılımcı, otobüslerle Şendurak Mahallesi Mesire Alanı’na taşındı. Şendurak Merası sınırları içerisinde bulunan sulama barajına doğru toplu yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası katılımcılar, baraj etrafında fotoğraf çekimi yaptı. Oltu Belediyesi, yürüyüşçülere çeşitli ikramlarda bulunarak etkinliği daha da renklendirdi.

Oltu ilçe protokolünün de katıldığı bu etkinlik, Cumhuriyet coşkusunu ve doğanın güzelliklerini bir araya getirerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı.