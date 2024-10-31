DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri doğa yürüyüşü yaparak Aktaş Şelalesi’ni keşfe çıktı.

Düzce’de çeşitli etkinlikler ile gençlerin çalışmalarına destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri bu sefer doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi. Gönüllü gençlerle birlikte Akçakoca’da bulunan ve ekoturizm için önemli alanlardan birisi olan Aktaş Şelalesi’ni gezdi. Doğa yürüyüşü ile birlikte Aktaş Şelalesi’ni keşfeden öğrenciler, Atatürk ve Türk Bayrağı açarak farkındalık oluşturdu.