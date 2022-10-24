Tepebaşı Belediyesi’nin Atalantekke Mahallesi’ne gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü etkinliğinde katılımcılar tabiat içinde sağlıklı bir gün geçirirken çilek toplama fırsatı da buldu.

Tepebaşı Belediyesi’nin Atalantekke Mahallesi’ne gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü etkinliğinde katılımcılar tabiat içinde sağlıklı bir gün geçirirken çilek toplama fırsatı da buldu.

Tepebaşı Belediyesi düzenlediği çeşitli aktiviteler ile vatandaşlar için sağlık dolu programlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Atalantekke Mahallesi’ne düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği 70 vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Sabah saatlerinde Tepebaşı Belediyesi önünden hareket eden katılımcılar, 4 kilometreyi bulan doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Katılımcılar yürüyüşün ardından ise Tepebaşı Belediyesi tarafından desteklenerek çilek üretimine başlayan Atalantekke Mahallesi sakini kadınların çilek tarlalarını görme fırsatı buldu. Çilek tarlalarını inceleyen katılımcılar aynı zamanda çilek toplamının da keyfini yaşadı.

Etkinliğe katılan doğaseverler, Spor İşleri Müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini iletti.