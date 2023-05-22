Her hafta Eskişehir’in farklı doğa ve tarihi güzellikleri arasında yürüyüş yapan ekip, bu hafta sonu da Zahran Vadisi’nde 13 kilometre yol kat edip, eşsiz manzaraları fotoğrafladı.

Düzenli olarak yürüyüş yapan Eskişehirli doğa tutkunları, hafta sonlarını Seyitgazi ilçesi Göcenoluk Mahallesi’nde bulunan Zahran Vadisi’nde değerlendirdi. Pazar sabahı Sandıközü Mahallesi’nde yürüyüşlerine başlayan 15 kişilik ekip belirledikleri rota ile Frigya Uygarlığı ve tarihi kalıntıları yerinde gördüler. Toplam 8 saat yürüyüş yapan ekip yaklaşık 13 kilometre yol kat etti. Keyifli dakikalar yaşayan doğa yürüyüşçüleri, doğal güzellikler, Frig Vadisi ve Osmanlı döneminden kalma değirmenin yanı sıra birçok eşsiz manzaraları fotoğrafladı. Grup adına konuşan Engin Atalan, “Sandıközü köyünden başlayan 13 kilometrelik parkurumuzda, Frig dönemine ait mağaraları görme fırsatımız oldu. Ayrıyeten Osmanlı döneminden kalma eski su değirmenlerine gördük. Havanın güzel olması yürüyüşümüze keyfi kattı. Pazar akşamı saat 18.00 civarında Göcenoluk köyünde yürüyüşümüzü sonlandırdık. Bize katılıp bu eşsiz anlarda benimle olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.