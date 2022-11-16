Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sonbahar Doğa Yürüyüşü’ programı çerçevesinde 100 doğa tutkunu yeşilin ve tabiatın huzurunu Dikmen rotasındaki yürüyüşle yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sonbahar Doğa Yürüyüşü’ programı çerçevesinde 100 doğa tutkunu yeşilin ve tabiatın huzurunu Dikmen rotasındaki yürüyüşle yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğa tutkunlarının şehrin farklı noktalarında buluşturmaya devam ediyor. Doğa yürüyüşü konusunda uzman bir kadrosu olan Büyükşehir Belediyesi ‘Sonbahar Doğa Yürüyüşleri’ programına devam ediyor. Doğa tutkunlarının son rotası ise Dikmen Yaylası oldu. Ormanlar arasında ve yayla köylerinde yapılan yürüyüş keyifli anlara sahne oldu. Kilometrelerce yürüyen doğa tutkunları, günün ortasında egzersiz ve spor hareketleri yaptı. Farklı güzergahlarda yeşilin her tonunun tecrübe eden ve tabiatın huzurunu yaşayan vatandaşlar, kaliteli ev sahipliği için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Doğayı bizimle keşfetmek, tabiatı tanımak isteyenleri bekliyoruz. Uzman kadromuzda doğanın içinde sağlık için güvenli bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Sakarya’nın 16 ilçesinde, cennet gibi rotaları keşfediyor ve şehrimizin potansiyelini daha iyi anlıyoruz. Katılmak isteyenler www.sakarya.bel.tr adresinden her pazartesi günü başvuru yapabilirler” denildi.