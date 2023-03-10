Eskişehirli doğa tutkunları Kocakır Terapi Ormanı’nda 6 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsata çevirerek gece yürüyüşü yaptı. Kocakır Terapi Ormanı’nda gerçekleştirilen yürüyüşe yaklaşık 30 kişi katıldı. 6 kilometrelik doğaçlama parkurda yapılan yürüyüşte katılımcılar hem şehir yaşamının stresinden uzaklaştı hem de keyifli vakit geçirdi. 2003 yılından bu yana gece yürüyüşlerine devam ettiklerini belirten ekip sorumlusu Gökay Konuk, 20 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve yürüyüşleri sürdüreceklerini belirtti.