Eskişehir Bisiklet Topluluğu, gece etkinlikleri çerçevesinde Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi’ne bisiklet turu düzenledi. 15 kişiyle gerçekleştirilen etkinlikte, kent merkezindeki Kanlıkavak Parkı’nda buluşan katılımcılar varış noktasına doğru yola çıktı. Karacaşehir Mahallesi’nde mola veren ekip 15 kilometre pedal çevirerek Kızılinler Mahallesi’ne ulaştı. Burada sıcak içecekler eşliğinde sohbet eden katılımcılar, şehir yaşamının stresinden uzaklaşmanın tadını çıkardı. Etkinlik, varış noktasında yaklaşık 2 saat vakit geçirilmesinin ardından, aynı rota üzerinden başlangıç noktasına dönülmesiyle sona erdi. Toplamda bisikletle 30 kilometre yolculuk yapan katılımcılar, stres atmanın yanı sıra yoğun fiziksel aktivitede bulunmaktan mutlu olduklarını söylediler.

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