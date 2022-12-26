Eskişehirli doğa tutkunları Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut kırsalında, sis ve ağaçların buluştuğu eşsiz manzara eşliğinde 15 kilometre yürüdü.

Eskişehirli doğa tutkunları Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut kırsalında, sis ve ağaçların buluştuğu eşsiz manzara eşliğinde 15 kilometre yürüdü.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) hafta sonu yürüyüşlerine Bilecik’te devam etti. Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut kırsalında yaklaşık 30 kişinin katılımıyla yürüyüş yapan ekip, güzergâhı pusula yardımıyla doğaçlama belirleyerek 15 kilometre yürüdü. Doğa tutkunları bin 300 metre rakıma kadar çıkarken, yürüyüş boyunca yoğun sis de etkili oldu. Sis tabakasının ağaçların üzerini örtmesiyle kartpostallık manzaralar oluştu. Yürüyüşçüler, oluşan manzarayı cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.