Eskişehirli doğa tutkunları Frig Vadisi’nde yer alan Yılanlı Vadi’de 20 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Eskişehirli doğa tutkunları Frig Vadisi’nde yer alan Yılanlı Vadi’de 20 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi’ne gezi düzenledi. Vadinin içerisinde Kütahya il sınırlarında kalan, Yılanlı Vadi olarak da bilinen bölgede 20 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştiren ekip, bölgenin tarihi ve doğal dokusunu da yerinde görme fırsatı buldu. 70 kişinin katıldığı etkinlikte, katılımcılar parkur boyunca eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Yürüyüş esnasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.