Eskişehirli doğa tutkunları, Kent Ormanı’nda yağmurlu havada 8 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehirli doğa tutkunları, Kent Ormanı’nda yağmurlu havada 8 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) yaklaşık 30 kişinin katılımıyla Kent Ormanı’nda gece yürüyüşü gerçekleştirdi. Yağmurlu havada 8 kilometrelik mesafe kat eden ekip, toprak kokusu ve şehir manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Zorlu hava şartlarına rağmen imkân buldukça yürüyüşlere devam edileceğini belirten ekip sorumlusu Gökay Konuk, katılımcıların günlük rutinlerinin dışına çıkarak eğlenceli vakit geçirdiklerini kaydetti. Konuk, toplumu sağlıklı yaşama ve spora teşvik etmek için gerçekleştirildiğini kaydetti.