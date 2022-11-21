Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), hafta sonu etkinlikleri çerçevesinde Türkmen Dağı’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, bin 590 metre irtifadaki Ayı Tepe’sinden hareketle başladı. Parkuru doğaçlama oluşturan ekip, 18 kilometrelik yürüyüş yaptı. Katılımcılar mola verdikleri noktalarda, yanlarında getirdikleri sıcak içecekler ve yiyecekleri tüketti. Yürüyüşçüler dağdaki eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Eskişehirli doğa tutkuları bin 826 metre zirve yüksekliğine sahip Türkmen Dağı’nda 18 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

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