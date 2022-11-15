Van’dan gelen 97 doğa tutkunu, sonbaharda renk cümbüşüne boyanan Bitlis’in Hizan ilçesindeki eski taş evlerini gezdi.

Van’dan gelen 97 doğa tutkunu, sonbaharda renk cümbüşüne boyanan Bitlis’in Hizan ilçesindeki eski taş evlerini gezdi.

Van ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta değişik bir rotada etkinlik düzenliyor. Doğa tutkunları, bu kez Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyüne gezi düzenledi. Uzuntaş köyünün sonbahar renkleriyle boyanmış ormanlarını ve eski taş evlerini gezen doğa tutkunları, hatıra fotoğrafları çekerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Geziye dair açıklamalarda bulunan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, amaçlarının bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak olduğunu belirtti. Her hafta farklı bir bölgede gezi etkinliği düzenlediklerini ifade eden Demez, bu hafta ise 97 kişilik bir ekiple Hizan ilçesinin güzelliklerini yakından keşfettiklerini söyledi. Demez, Van Gölü Havzasını tanıtmak amacıyla etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.

Etkinliğe katılan doğa tutkunları ise Hizan ilçesinin sonbaharla birlikte farklı bir renk cümbüşü sunduğunu belirterek; herkesi bölgeyi görmeye davet etti.