Karabük’ün yüksek kesimlerinde 10 santimetreyi geçen kar kalınlığını fırsat bilen bazı doğaseverler arazi araçlarıyla gösteri yaparak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Karabük’ün yüksek kesimlerinde 10 santimetreyi geçen kar kalınlığını fırsat bilen bazı doğaseverler arazi araçlarıyla gösteri yaparak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı hafta sonu aralıksız devam etti. Ömür Ahmet Kıran ile Sarıçiçek Yaylasında kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Şehir merkezinde henüz kar görülmemiş olsa da yüksek kesimlerde görünen kar doğayı beyaz örtüyle kaplarken, doğaseverleri de mest ediyor. Bazı doğa tutkunları yağan karın keyfini araçlarıyla çıkarmayı tercih etti.

Yaylaya çıkarak eşsiz kar manzaralarını yerinde görmek isteyen arazi araçlarının sahipleri karla kaplı bölgede gösteri yaparak unutulmaz anlar yaşadı.