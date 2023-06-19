İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde Karaabdülbaki Mahallesi’nde Bizim Köy Doğa Yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü projesi, 28 Haziran İzmit’in Kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde Karaabdülbaki Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Yağmurlu hava eşliğinde doğanın tadını çıkaran doğaseverler keyifli bir gün geçirdi. İzmit Belediyesi önünde toplanarak hareket eden ekip, Karaabdülbaki Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan Çınar Kahvaltı Konağı’nda kahvaltı yaptı. Karaabdülbaki Üretici Pazarı’ndan alışveriş yapan ekip, 4 kilometrelik yürüyüş parkuru ile keyifli bir günü geride bıraktı.