Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar mevkiinde eşsiz sonbahar manzarası eşliğinde 20 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar mevkiinde eşsiz sonbahar manzarası eşliğinde 20 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) her hafta düzenlediği doğa yürüyüşlerine Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kozlupınar mevkiinde devam etti. Yaklaşık 30 katılımcıyla gerçekleştirilen etkinlikte 20 kilometre yürüyüş yapıldı. Doğa tutkunları yürüyüş boyunca yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçların sunduğu eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Mola noktalarında manzaraya karşı yanlarında getirdikleri çay ve kahveleri yudumlayan katılımcılar, şehir yaşamının stresinden uzaklaşarak keyifli bir gün geçirdi. Ekip sorumlusu Gökay Konuk, mevsim şartlarına uygun olarak mesafe ve parkur seçimi yapıldığını aktararak yürüyüşlerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam edeceğini kaydetti.