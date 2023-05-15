Eskişehir’in doğal güzelliklerinden olan Beşikderesi Şelalesi’nde yürüyüş yapan doğa tutkunları, güzel havanın tadını aileleriyle birlikte çıkardı.

Doğa tutkunu Engin Atalan ve arkadaşları, Odunpazarı ilçesi Yukarıkalabak Mahallesi’nde bulunan Beşikderesi Şelalesi’nde yürüyüş yaptı. Neredeyse el değmemiş doğa içerisinde yaklaşık 6 kilometre yürüyen 14 kişilik ekip, hafta sonlarını en verimli şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Doğa tutkunları yürüyüşün ardından çocuklarıyla, birlikte piknik yaptı. Son olarak çöplerini toplayan yürüyüşçüler, güzel havanın tadını doğayla iç içe kalarak değerlendirdiler.