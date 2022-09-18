Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) gece yürüyüşlerine devam ediyor. Doğa tutkunlarının buluştuğu grup, her hafta yeni rotada yürüyüşlerini tamamlıyor. Yaklaşık 30 doğa tutkunu, Kent Ormanı’nda 10 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı. Gece boyunca zorlu yürüyüş gerçekleştiren grup, zirveye ulaşınca eşsiz şehir manzaranın tadını çıkardı. Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşte katılımcılar, yanlarına aldıkları çay ve kahve eşliğinde manzarayı izledi. Doğa tutkunları, başlangıç noktasına dönerek yürüyüşü tamamladı.

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