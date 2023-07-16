Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tuğrul Şahin ve Milli Parklar Daire Başkanı Ahmet Usta, Erzurum Nene Hatun Tarihi Milli Parkında ve Tortum Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanda incelemelerde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürü Okan Gün ve Alan Kılavuzu, Genel Müdürlük Heyetine Tarihi Milli Parkın önemini ve 93 harbi olarak da bilinen Osmanlı Rus Savaşının kilit noktası olan Tabyalar hakkında bilgi verirken, Erzurumlu Kahraman Nene Hatunun destansı hikâyesini de anlattılar. Heyet ardından 22 Haziran’da açılışı yapılan Tortum Gölü Peyzaj Uygulama Alanında incelemelerde bulundu.