Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa il Müdürlüğü ekipleri Uludağ’da etkisini uzun süredir hissettiren kar yağışı ve soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için muhtelif alanlara yemleme çalışması yaptı.

Sabah saatlerinde Uludağ’da araziye çıkan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa il Müdürlüğüne bağlı ekipler Uludağ Milli Parkı sınırları içindeki yaban hayvanları için belli bölgelere Yonca, Mısır ve Buğday yemleri bıraktı. Yemleme çalışmalarının soğuk havanın etkisini kaybedip karın kalkacağı güne kadar belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.