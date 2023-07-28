Koç Üniversitesi, Zagreb Üniversitesi ve Kuzey Doğa Derneği işbirliği ile Sarıkamışta yürütülen Türkiye’nin Doğusunda Büyük Etoburların İzlenmesi Projesi kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü personellerine S.M.A.R.T Uygulaması Eğitimi verildi. S.M.A.R.T eğitimin amacı projelerde, kişisel hedeflerde veya amacı olan herhangi bir işte kullanılabilen bir metottur. Hedefleri tanımlama ve hedeflere ne zaman varılacağı, metot içerisinde yer almaktadır. Proje yürütücüsü hocalara, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Okan Gün tarafından hediyeler verildi.

Bu arada doğa koruma ve kontrol faaliyetlerinde görev alacak olan Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Şube Müdürlüğü personeline, Bölge Müdürü Okan Gün’ün katılımıyla ‘Av Koruma Ve Kontrol Memurları Eğitimi Programı’ düzenlendi.