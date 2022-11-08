Yapılan denetimlerde belgeleri eksik olan avcılara cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da görev yapan ekipler, 31 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında 468 avcıyı denetledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince 468 avcı denetlendi.

Evlat nöbetindeki aileler çağrıda bulunuyor, yeni aileler nöbete dahil oluyor

Evlat nöbetindeki aileler çağrıda bulunuyor, yeni aileler nöbete dahil oluyor

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.