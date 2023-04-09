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Sincabın doğa koruma görevlisinin elinden mısır yediği anlar, bir başka çalışan tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’nde görevli Murat Özer, yaban hayatı kontrol çalışması çerçevesinde gittiği Munzur Vadisi Milli Parkı’nda denk geldiği yabani sincabı elleriyle besledi.

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