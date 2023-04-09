Tunceli’de doğa koruma görevlisi Murat Özer, denk geldiği yabani sincabı elleriyle besledi. Sincabın doğa koruma görevlisinin elinden mısır yediği anlar, kamerayla kayıt altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’nde görevli Murat Özer, yaban hayatı kontrol çalışması çerçevesinde gittiği Munzur Vadisi Milli Parkı’nda denk geldiği yabani sincabı elleriyle besledi.
Sincabın doğa koruma görevlisinin elinden mısır yediği anlar, bir başka çalışan tarafından kamerayla kayıt altına alındı.