Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus Doğa Parkı içerisinde yapımını sürdürdüğü Doğa Kafe tamamlanarak hizmete açıldı.

Tarsus Doğa Parkı’na gelen ziyaretçilerin yaz-kış soluklanabileceği, oturup dinlenebileceği ve yemek yiyebileceği bir ortam sunan Doğa Kafe, Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü hizmet verdiği bildirildi. 09.00-17.00 saatleri arasında açık olan kafe, yetişkinlerin ve çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri nezih bir ortam sunuyor. Güler yüzlü çalışanları ile Tarsus Doğa Parkı’na renk katan kafe, parka gelen tüm ziyaretçileri bekliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Denizkızı Turizm A.Ş.’de gıda mühendisi olarak görev yapan Çağrı Demirtaş, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. olarak Tarsus’ta, Doğa Park’ta halihazırda var olan aile ortamına bu güzel manzarayı dâhil etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Burada serinletici limonatadan, misafirlerimizin ve çocukların keyifle tüketecekleri hamburgerlere, pizzalara kadar lezzetli menülerimizle pazartesi günleri hariç, haftanın 6 günü saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet veriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.