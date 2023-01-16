Dulkadiroğlu Belediyesi’nin 2018 yılında hizmete açtığı Doğal Yaşam ve Mesire Alanı, şehir merkezine olan mesafesi ve doğal güzelliğiyle vatandaşların doğayla buluşma noktası haline geldiği belirtildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin 2018 yılında hizmete açtığı Doğal Yaşam ve Mesire Alanı, şehir merkezine olan mesafesi ve doğal güzelliğiyle vatandaşların doğayla buluşma noktası haline geldiği belirtildi.

İlçede Yeşil Tepe Mahallesinde yer alan Doğal Yaşam ve Mesire Alanı, hem yaz aylarında, hem de kış aylarında ilgi görüyor.İçerisinde mini hayvanat bahçesi, çocuk oyun alanları, kır evi, piknik alanı, yürüyüş ve dinlenme alanlarını barındıran mekan her gün misafirlerini ağırlıyor.

Doğal Yaşam ve Mesire Alanı’na olan ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Geniş yeşil alanıyla bu bölgelerin en güzel şekilde değerlendirilmesi adına çeşitli çalışmalar yaptık. Heyecan bahçesi ve Yalnız Ardıç Millet Bahçesi projesi de bunlardan biridir. Vatandaşlarımızın doğayla buluşması adına bu gibi projeleri önemsiyoruz. Bu noktada öne çıkan bir ilçeyiz. Dulkadiroğlu’nun doğal güzelliklerini vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz”dedi.