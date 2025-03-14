Türkiye’deki orman yangınlarına dikkat çekmek için doğa ve yeşil için köpeği yoldaşla birlikte uzun bir yürüyüş başlatan ‘Seyyah Ömer’ lakaplı Ömer Özer, geldiği Osmaniye’de fidan dikti.

Türkiye’de orman yangınlarına farkındalık oluşturmak "81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum" mottosuyla yola çıkan Ömer Özer ve köpeği yoldaş Osmaniye’de fidan dikti. Manisa’dan 3 yıl önce yola çıkan ve şu ana kadar 55 şehirde fidan dikimi gerçekleştiren ‘Seyyah Ömer’ lakaplı Ömer Özer, 56 fidanı dikmek için Osmaniye’ye geldi. Osmaniye’de Halk Eğitim Merkezi bahçesine Halk Eğitim Merkezi personeliyle birlikte zeytin fidanı dikti.

Orman yangınlarına farkındalık oluşturmak amacıyla köpeği yoldaşla beraber bu yürüyüşe çıktığını söyleyen Ömer Özer, "81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum mottosuyla tüm Türkiye’yi yürüyerek orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için 2021 yılı Eylül ayından beri tüm Türkiye’yi adım adım gezip her ulaştığım şehre bir fidan dikiyorum. Bu yolculuğumu da sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Şu an 56’ncı şehir Osmaniye’ye ulaştım, sağ olsun burada Osmaniye Halk Eğitim Müdürü, personeli, hocalarımız bize eşlik etti. Bu şekilde 56’ncı fidanımızı zeytin fidanı olarak dikmek bize nasip oldu. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.