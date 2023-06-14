BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı eteklerindeki Sütey Yaylası, rengarenk açan çiçeklerle ziyaretçilerini bekliyor.

Süphan Dağı eteklerinde bulunan ve havaların ısınmasıyla renk cümbüşünün yaşandığı Sütey Yaylası, kartpostallık görüntüsü ve temiz havasıyla hayranlık uyandırıyor. Rengarenk açan çiçeklerle ziyaretçilerini bekleyen Sütey Yaylası, bir tarafında Van Gölü’nün maviliği bir tarafında ise Süphan Dağı’nın ihtişamlı görüntüsüyle hayran bırakıyor.

Ünal Emen isimli vatandaş, Sütey Yaylası’nın 2 bin 650 rakımda olduğunu ve zengin bitki örtüsüyle muhteşem bir görüntü sunduğunu söyledi. Emen, hayranlık uyandıran yaylanın herkes tarafından görülmesi gerektiğini kaydetti.