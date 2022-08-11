Çorum’da güzelliği ile kendisine hayran bırakan ve keşfedilmeyi bekleyen Budakören Şelalesi havadan görüntülendi.

Çorum’da güzelliği ile kendisine hayran bırakan ve keşfedilmeyi bekleyen Budakören Şelalesi havadan görüntülendi.

Çorum merkeze bağlı bağlı Budakören köyü sınırları içerisinde yer alan Budakören Şelalesi güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sarp kayalıklar arasından vadiye dökülen şelale, ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor. Her mevsim güzelliğiyle dikkat çeken Budakören Şelalesi, temiz doğası ve yeşil görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor.

Şelaleyi havadan görüntüleyen Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa Sarı, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine şelaleye giderek çekim yaptığını belirterek, “Bir arkadaşım Budakören köyünde büyük bir şelale olduğunu ve orada çekim yapabileceğimi söyledi. Bunun üzerine bölgeye gittim. Açıkçası bu kadar büyük ve muazzam bir şelale beklemiyordum. İnternetten yaptığım araştırmalarda da bölgede şelale olduğuna dair bir bilginin var olduğunu görmemiştim. Şelaleyi farklı açılardan çekerek yayınladım. Şelaleyi tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmış oldum. Bu şekilde gerek şehrimizin gerek ülkemizin gizli kalmış güzelliklerinin dronla çekilmesi iyi olacaktır” dedi.