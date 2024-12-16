Sivas’ta bulunan ve 4 mevsim farklı güzelliklere bürünen Dipsiz Göl, son günlerde yosunlara teslim oldu. Yukarıdan bakıldığında göz yapısını andıran göl, dron ile görüntülendi.

Sivas’a 82 km, Doğanşar’a 16 km uzaklıktaki Dipsiz Göl, 4 mevsim farklı manzaralar sunan doğasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanan göl, çevresinde bulunan yayla evleri, çeşmeleri, piknik alanları ve doğal güzelliğiyle doğaseverler ve piknikçilerin vazgeçilmez aktivite alanlarından birisi oldu. İlkbahar aylarında yeşil, yaz aylarında sarı, sonbaharda turuncu ve kahverengi renklerinin her tonunu sunan göl ve çevresi, son zamanlarda yosun tuttu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye kadar ulaştığı bölgede donmayan göl, havdan bakıldığında gözü andırdı. Nitelikli doğal koruma alanı olan Dipsiz Göl, dron ile görüntülendi.