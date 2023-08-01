Denizli’nin Buldan ilçesinde içerisinde onlarca hayvanı barındıran Süleymanlı Yayla Gölü, duyarsız kişiler tarafından atılan başta alkol şişeleri olmak üzere çöplerle katlediliyor.

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz senelerde harika manzarasıyla insanları kendisine hayran bırakan Süleymanlı Yayla Gölü, bu günlerde ise duyarsız kişiler tarafından adeta katlediliyor. Bağımlı vatandaşların uğrak noktası haline gelen yayla gölü, başta alkol şişeleri başta olmak üzere çeşitli atıklarla kirletiliyor.

Ormanlara girişin yasak olduğu bu günlerde göl çevresinde temiz hava almak için dolaşan ziyaretçiler, katledilen gölü gördüklerinde ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şuurlu olarak gölün içerisine dik vaziyette sıralanan içki şişelerini gören ziyaretçiler, doğada sayıları hızla azalan göllerin insanoğlu tarafından nasıl katledildiğinin en açık örneği olduğunu belirtti.

1150 rakımlı Süleymanlı Yayla Gölünün doğa harikası olduğunu dile getiren Ahmet Uy “Yayla gölümüz endemik bitki ve hayvan türlerini barındıran bir göl. Gölde içki şişeleri ve çöpler atılmış durumda. Bugünkü manzara tam bir katliamdır. Bu manzara yakışmıyor. Hem hayvanlara hem de bitkilere zarar veriyor. Gölümüzde çok güzel nilüferlerimiz var, bitki çeşitlerimiz var. Bu durum keşke olmasaydı. Ama maalesef insanımız şuurlu davranmıyor. Doğayı katletmek için uğraşıyor. İnşallah en kısa zamanda farkına varır, doğayı koruruz” dedi.