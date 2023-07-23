BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde mesire alanlarıyla bölge halkının uğrak mekanı haline gelen Aygır Gölü çevresi, piknikçiler tarafından adeta çöplüğe dönüştürüldü.

Adilcevaz ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan ve Süphan Dağı’nın güney tarafındaki çanakta yer alan Aygır Gölü, göz kamaştıran doğal yapısı ve çevresindeki mesire yerleriyle yoğun ilgi görüyor. 3,7 kilometrekare genişliğe sahip Aygır Gölü etrafı, pikniğe gelen vatandaşlardan geriye kalan çöplerden geçilmiyor. Ahmet Kılıç isimli vatandaş, Aygır Gölü’nün mükemmel bir yer olduğunu belirterek, “Burası bizim nefesimiz ama nefesimiz insanoğlu tarafından yok ediliyor. Buraya pikniğe gelenlere sesleniyorum, ya hiç gelmeyin veya çevremizi temiz bırakalım” dedi.

Pikniğe gelen Hakan Bozkaya da, oksijen almak için Aygır Gölü’ne geldiklerini söyleyerek, “Buraya nefes almaya geldik, batırmaya gelmedik. En güzel temizlik kirletmemektir. Çevreye bakıyorum, durum içler acısı. Vicdanım el vermiyor, çöpleri toplamam gerekiyor” ifadelerini kullandı.