Dünyada ikinci, Türkiye’de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu, yaz mevsiminin gelmesi ve nilüferlerin açması sonrasında ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

24 kilometrelik alanda 200 çeşitten fazla göçmen kuşa ve 2 bin 300 civarında bitki türüne de ev sahipliği yapan Acarlar Longozu, son yıllarda sadece Sakarya’nın değil, Türkiye’nin gezilip görülmesi gereken turistik noktalarından biri haline geldi. Nilüfer ve göl laleleri, endemik bitki örtüsü, başta dişbudak olmak üzere diğer ağaç türleri, kuş ve balık çeşitleri barındıran longoz, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünüyor. Bir süre önce Sakarya Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğuna geçen longoz, yapılan düzenleme ve değişikliklerle görenleri kendisine hayran bırakan görünüme kavuştu. 1. derece doğal sit alanı, tabiat koruma alanı ve yaban hayatını geliştirme sahası olarak tanımlanan longoz, dünyada nadir görülen 3 endemik bitkinin de ev sahipliğini yapıyor. İçinde yer alan yürüyüş alanları, yeni oluşturulan sosyal tesisler ve hiç dokunuşun yapılmadığı doğal bölümleriyle tüm dünyanın ilgi odağı olma yolunda ilerleyen longoz, yaz mevsiminin gelmesiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Beyaz nilüferler çiçeklerin açtığı longozu gezen ziyaretçiler, güzel manzaranın tadını çıkarttı.

"Ben böyle bir yer gerçekten görmedim"

Acarlar Longozu’na İstanbul’dan gelen Tamer Demir, "Doğanın eşi ve benzeri yok. Ben böyle bir yer gerçekten görmedim. Temiz bir yer ama insanlar pis, kirletiyorlar burayı. Buraya yaklaşık 4 sene önce de gelmiştim ama şimdi daha düzenli ve güzel olmuş ama insanlar kirletiyor" dedi.

Longozun gezilip görülecek bir yer olduğuna değinen Uğur Cihan, "Buranın gerçekten güzel bir doğa yaşamı var. Buraya insanların gelmesini ve doğa ile iç içe olmasını tavsiye ediyorum. Karasu’ya gelenler burayı görmeden gitmesin. Eminim ki insanlar buraya gelince çok sevecek" diye konuştu.