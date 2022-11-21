Kayseri Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi C Grubu takımlarından Doğa Gençlikspor’un orta saha oyuncusu 14 yaşındaki Yağız Haktan Soykuvvet 20 gole direkt olarak katkı sağladı.

Kayseri Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi C Grubu takımlarından Doğa Gençlikspor’un orta saha oyuncusu 14 yaşındaki Yağız Haktan Soykuvvet 20 gole direkt olarak katkı sağladı.

Grupta oynadığı 7 maçı da kazanan Doğa Gençlikspor’un orta saha oyuncusu Yağız Haktan Soykuvvet 9 gol 11 asist yaparak takımının attığı 30 golün 20’sine direkt olarak katkı sağladı. Takımın en önemli oyuncularından olan Yağız Haktan Soykuvvet, Play-Off maçlarında da Doğa Gençlikspor’un en önemli kozu olarak sahadaki yerini alacak.

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Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi C Grubu takımı Doğa Gençlikspor oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanırken 7 maçta 30 gol atıp kalesinde 8 gol gördü. Atılan 30 golün 20’sinde Yağız Haktan Soykuvvet’in katkısı oldu.