Corendon Hotels, "Doğa Dostu Projeler" çerçevesinde 22 Mart Dünya Su Günü’ne özel ’su tasarrufu projesi’ni başlatıyor. 2023 yaz sezonunda, yapay zeka ile etkin sulama yöntemini hayata geçiren otel, bu proje ile peyzaj alanlarında entegre ve bağımsız çalışabilen yapay zeka desteği ile su tüketimini yaklaşık yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor.

Ağırlıklı olarak tarım alanlarında kullanılan su yönetimi ve kablosuz sulama otomasyonu, sensörler aracılığıyla etkili kök bölgesini tanımlıyor. Dijital sulama teknolojisi ile yeşil alanların yeterli su ve gübre ile buluşmasını sağlıyor. Suyun yanı sıra, elektrik tüketimi ve gübre tasarrufu da sağlayarak verimliliği maksimize ediyor. Corendon Playa Kemer, sürdürülebilir turizm bünyesinde hayata geçirdiği proje ile Türkiye’de yapay zeka teknolojisinin sulama alanında uygulandığı ilk otel oldu.