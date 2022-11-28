Karesi Belediyesi çevre kirliliğini önleyerek geri dönüşümü mümkün olan atıkları yeniden ekonomiye kazandırmak için başlattığı çalışmalarını tamamlayarak Katı Atık Getirme Merkezi’ni açtı. Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına 3 bin 102 metrekarelik alana sahip tesiste kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atık kabul edilecek. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, çevre dostu belediye olarak çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Karesi Belediyesi çevre kirliliğini önleyerek geri dönüşümü mümkün olan atıkları yeniden ekonomiye kazandırmak için başlattığı çalışmalarını tamamlayarak Katı Atık Getirme Merkezi’ni açtı. Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına 3 bin 102 metrekarelik alana sahip tesiste kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atık kabul edilecek. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, çevre dostu belediye olarak çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkılarıyla Karesi Belediyesi Üçpınar Mahallesi’ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü alanı içerisinde inşası tamamlanan Katı Atık Getirme Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Tesis açılışında konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan çevre dostu belediye olarak çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Üçpınar Mahallesi’nde hizmete giren Katı Atık Getirme Merkezi’nin açılışı Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ev sahipliğinde Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir belediye Başkanı Yücel Yılmaz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Orkan: “Katı atık kültürünü oluşturmamız lazım”

Törende tesisin hizmete girmesiyle ilgili konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Doğa dostu Karesi’ye hoş geldiniz. Biz bu yatırımları yaparken hep daha ileri daha güzel neler yapabilirizin derdindeydik. Bu projeyi de çok yönlü düşündük. İstedik ki artık bazı kültür ve temizlik anlayışının değişmesi gerekiyor diye düşündük. Çünkü Almanya’daki kardeş şehrimizde katı atık toplama merkezinin nasıl işlediğini de gördüm. Ondan sonra bunu Balıkesir’de nasıl yapabiliriz ile ilgili çalışmalara başladık ve çok şükür bu hale geldi. O gün belediye başkanının tesisi bize gezdirdiğinde bir şeye çok dikkat ettim. Biz tesisi incelerden bir araç geldi. Bir bayan arabasının arkasında kutusunda malzemeleri getirdi. Camsa cam, plastikse plastik, kağıtsa kağıt kendi eliyle geldi onları koydu. Daha o bayan gitmeden başka biri geldi arkasında iki tekerlekli römorkla içinde ne varsa hepsini koydu. İşte biz katı atık tesisinin bu kültürünü oluşturmamız lazım. İnşallah bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Tabi bir tesisi yapmak değil, bunu işletebilmek de çok önemli. Bununla ilgili eğer uygun görürse mülki erkanlarımız ben istiyorum ki okullarımızdaki öğrencilerimizi de buraya getirelim, burada eğitimini verelim ve katı atık toplamanın önemini öğrensinler. Çünkü katı atık çok önemli. Bizim burada yaptığımız ana temalardan biri örneğin bizim kıyafet kumbaralarımız var. Bu kumbaralardaki kıyafetler toplanıyor, burada iyileri ayrılıp bir şekilde ihtiyacı olanlara veriliyor. Onun haricinde plastik, metal, cam gibi malzemeleri de toplayıp, bunların oluşumundaki elektrik, su enerjisine gerek kalmadan, yeni enerjiye gerek kalmadan büyük bir tasarruf sağlamış oluyoruz. Biz bunları yapıyoruz. Ama tabi burası da kolay olmadı. Burasını yaparken Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 1,5 milyon TL hibe aldık ve toplam 4,5 milyon TL’ye mal oldu. Yaklaşık 3 dönümlük bir alana oturuyor. Tabi bunun olmasında bize büyük katkı sağlayan Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu katı atık merkezinin işlevini daha iyi hale getiririz, daha güçlü yaparız. Doğa dostu olan Karesi’yi daha yeşil hale getirebiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Yılmaz: “Hayat yenilenme gerektiriyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da açılış töreninde yaptığı konuşmada Balıkesir’in çevre dostu bir kent olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, “Bugün açılışını yapacağımız tesis aslında Balıkesir’in bazı konulara nasıl baktığının göstergesidir. Karesi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Dışarıdan gelen insanlara Balıkesir ile ilgili izlenimlerinizi nelerdir dediğimizde ilk söyledikleri şey şehriniz çok temiz ve yeşil oluyor. Sadece temiz olmak yeterli değil. Çünkü evler, işyerleri bir şekilde çalışıyor ve hayat yenilenme gerektiriyor. Uzun süre kullanılan eşyalar bir süre sonra yenilenmesi gerekiyor. Bunun iki yolu var. Düzensiz bir atık şeklinde bunları sağa sola bırakmak, ikincisi de tekrar hayata geri dönüştürmektir. İşte bugün açılışını yaptığımız tesis de geri dönüşüm konusunda çevreye büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise, "Artık ülkelerin kalkınmışlık düzeyi gelişmişlikleri sadece ekonomik gelir seviyesiyle Milli gelirle ölçülmüyor milli gelirin yanı sıra bazı göstergeler var onların en başta geleni de çevreye olan duyarlılık çevremizi koruyabiliyorsak gelişebiliyorsanız gelecek nesillere huzur içinde daha da geliştirerek eskisinden daha iyi şartlarda intikal ettirebiliyorsanız gerçekten gelişmişliğin genel ölçütlerinden birini yakalamış oluyorsunuz Burada da onu görüyoruz katı atık konusunda ülkemizin örnek ihtiyaç duyduğu girişimlerden biri bu anlamlı yatırımını Burada hayat bulmuş oluyor Çevre Şehircilik bakanlığımızın da desteğiyle gurur duyulması gereken tebrik edilmesi gereken bir hizmet" dedi.

Karesi İlçe Müftüsü Hasan Canlı’nın yaptığı dua sonrasında kurdele kesimi gerçekleştirildi.